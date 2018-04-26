Приморские полицейские и ветераны МВД почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на территории Союза Советских Социалистических Республик произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Пожар длился 10 суток, реактор был полностью разрушен, в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики как по числу погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется эвакуация города Припять, которую провели 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие дни также эвакуировали жителей других населённых пунктов 30-километровой зоны. В ликвидации последствий чернобыльской катастрофы участвовали более 32 тысяч сотрудников органов внутренних дел , которые обеспечивали эвакуацию населения, функционирование пропускного режима, соблюдение общественного порядка и подавление криминальных проявлений в зоне радиационного заражения.

23 ветерана органов внутренних дел Приморья принимали участие в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Приморские полицейские и ветераны МВД провели встречи со школьниками, рассказав ребятам о крупнейшей в истории атомной энергетики аварии, ликвидации последствий техногенной катастрофы, а также о героизме сотрудников органов внутренних дел в мирное время при задержании преступников, обеспечении правопорядка, спасении людей на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях.

Память тех, кто погиб в Чернобыльской катастрофе, присутствующие почтили минутой молчания.