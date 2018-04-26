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Приморские полицейские и ветераны МВД почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
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Приморские полицейские и ветераны МВД почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Фото: Тверская неделя
26 апреля 1986 года на территории Союза Советских Социалистических Республик произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Пожар длился 10 суток, реактор был полностью разрушен, в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики как по числу погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется эвакуация города Припять, которую провели 27 апреля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В последующие дни также эвакуировали жителей других населённых пунктов 30-километровой зоны. В ликвидации последствий чернобыльской катастрофы участвовали более 32 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые обеспечивали эвакуацию населения, функционирование пропускного режима, соблюдение общественного порядка и подавление криминальных проявлений в зоне радиационного заражения.
23 ветерана органов внутренних дел Приморья принимали участие в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Приморские полицейские и ветераны МВД провели встречи со школьниками, рассказав ребятам о крупнейшей в истории атомной энергетики аварии, ликвидации последствий техногенной катастрофы, а также о героизме сотрудников органов внутренних дел в мирное время при задержании преступников, обеспечении правопорядка, спасении людей на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях.
Память тех, кто погиб в Чернобыльской катастрофе, присутствующие почтили минутой молчания.
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