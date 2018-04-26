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Трамп признался, что остался в Москве после конкурса красоты в 2013 году
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Трамп признался, что остался в Москве после конкурса красоты в 2013 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что не сразу улетел из Москвы по завершении конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2013 году и тем самым опроверг слова экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Как сообщил ранее бывший глава ФБР, во время одной из встреч с ним президент Трамп дважды отрицал, что останавливался на ночь в Москве после конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2013 году.
На основе записок Коми, сделанных в ходе общения с Трампом, некоторые СМИ пришли к выводу, что президент солгал Коми, так как данные о перемещении частного самолета Трампа говорили о нескольких днях пребывания в Москве.
"Он (Джеймс Коми — ред.) говорит, что я не ночевал там. Конечно, я оставался там. Я оставался на очень короткое время. Его (Коми) записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Ранее Минюст США передал в нижнюю палату конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР.
Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.
Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.
В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.
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