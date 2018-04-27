Ещё
Трамп сообщил, что ночевал в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трамп сообщил, что ночевал в Москве 

Свободная пресса 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в 2013 году оставался на ночевку в российской столице. По словам американского лидера, в Россию он приезжал из-за проведения конкурса «Мисс Вселенная».
Как пишет «Экономика сегодня», Трамп побывал на мероприятии в подмосковном Красногорске и остался с ночевкой. При этом Дональд Трамп заявил, что никогда не утверждал, что уехал из России сразу после завершения мероприятия. Однако обратное сообщает экс-директор ФБР Джеймс Коли. Согласно служебным запискам Коли по итогам бесед с Трампом, президент два раза отрицал, что останавливался на ночь в Москве после «Мисс Вселенной».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией и Китаем. «Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, это хорошая вещь, не плохая. Просто помните об этом. Если мы наладим отношения с другими странами, это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.
Новости США: CNN: сотрудники Белого дома в панике, Трамп не хочет с ними советоваться
Свободная пресса: последние новости
Австралийский рыбак выловил послание с яхты Конюхова Петербургский депутат хочет запретить россиянам посещать Египет и Турцию 29-летняя американка с "Синдромом кошачьего глаза" стала лицом модного журнала
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еврейские правила: как зарабатывают большие деньги104
Акула напала на человека и спасла ему жизнь23
Горячая норвежская пожарная рвет соцсети27
Создания, которых можно снимать в ужасах11
Гарри Гудини: жизнь и нелепая смерть иллюзиониста
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
00:28
Утробу крокодила сняли на видео
Безумный мир
01:14
Политик украла кремы от морщин из бутика
Безумный мир
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
07:43
Загадочные явления, которые учёные так и не поняли
Безумный мир
05:07
Самые грандиозные обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение