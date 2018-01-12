Анонсирован выпуск необычного секс-робота в 2018 году

Компания Realbotix намерена уже в этом году выпустить робота-трансгендера для сексуальных утех. Об этом пишет The Sun.

В прошлом году фирма выпустила женскую модель Harmony. Позже руководство компании заявило, что на подходе выпуск робота, имитирующего мужчину. Указывается, что благодаря искусственному интеллекту секс-роботы имеют свои «личности» и могут даже разговаривать с пользователями.

Следующим крупным проектом компании должен стать выпуск робота-трансгендера. Такие куклы уже существуют, но они не могут считаться роботами, так как не оснащены искусственным интеллектом. Сейчас стоит задача совместить имеющееся программное обеспечение с новой формой.

В ноябре 2017 года ученые из Манитобского университета в Канаде предсказали рост числа людей, занимающихся сексом с роботами. Таким образом, возможно появление новой сексуальной ориентации.