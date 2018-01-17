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Появилась Bluetooth-клавиатура, помещающаяся в карман
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Появилась Bluetooth-клавиатура, помещающаяся в карман 

iPhones.ru 17 января 2018
Фото: iphones
Работать с планшета — не всегда удовольствие. Зачастую сталкиваешься с проблемой, когда бы пригодилась полноразмерная клавиатура, но и ее носить с собой не очень удобно.
Журналисты BGR нашли шикарную портативную Bluetooth-клавиатуру, которую можно сложить до компактных размеров и поместить в карман. У неё даже есть сенсорная панель.
За счёт матовой поверхности Jelly Comb Foldable Mini Bluetooth Keyboard испытываешь приятные тактильные ощущения. А благодаря высокой совместимости эту клавиатуру можно подключить абсолютно к любому устройству, будь то девайс на Windows, Android или iOS.
Правда, поддержка последней ОС появится немного позже.
А благодаря возможности складывания эта клавиатура поместится даже в карман. От одного заряда она продержится 48 часов.
Стоимость Jelly Comb Foldable Mini Bluetooth Keyboard составила $26. Ее уже можно купить на Amazon. [BGR]
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