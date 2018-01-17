Появилась Bluetooth-клавиатура, помещающаяся в карман

Работать с планшета — не всегда удовольствие. Зачастую сталкиваешься с проблемой, когда бы пригодилась полноразмерная клавиатура, но и ее носить с собой не очень удобно.

Журналисты BGR нашли шикарную портативную Bluetooth-клавиатуру, которую можно сложить до компактных размеров и поместить в карман. У неё даже есть сенсорная панель.

За счёт матовой поверхности Jelly Comb Foldable Mini Bluetooth Keyboard испытываешь приятные тактильные ощущения. А благодаря высокой совместимости эту клавиатуру можно подключить абсолютно к любому устройству, будь то девайс на Windows, Android или iOS.

Правда, поддержка последней ОС появится немного позже.

А благодаря возможности складывания эта клавиатура поместится даже в карман. От одного заряда она продержится 48 часов.

Стоимость Jelly Comb Foldable Mini Bluetooth Keyboard составила $26. Ее уже можно купить на Amazon. [BGR]