Созданы свитера-невидимки

Многие модные дизайнеры утверждают, что одежда нужна для того, чтобы выделиться из толпы.

Однако, некоторые люди наоборот — хотели бы слиться с толпой и не привлекать к себе излишнего внимания. Так подумали английский фотограф Джозеф Форд и вязальных дел мастерица Нина Додд и создали проект под названием «Трикотажный камуфляж». Джозеф нашёл локации для съёмки, а Нина связала свитера, которые буквально сливаются с окружающей средой и заставляют человека исчезнуть. Посмотрите, что получилось у этой творческой пары.