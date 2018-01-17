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Созданы свитера-невидимки
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Созданы свитера-невидимки 

Ридус 17 января 2018
Фото: Ридус
Многие модные дизайнеры утверждают, что одежда нужна для того, чтобы выделиться из толпы.
Однако, некоторые люди наоборот — хотели бы слиться с толпой и не привлекать к себе излишнего внимания. Так подумали английский фотограф Джозеф Форд и вязальных дел мастерица Нина Додд и создали проект под названием «Трикотажный камуфляж». Джозеф нашёл локации для съёмки, а Нина связала свитера, которые буквально сливаются с окружающей средой и заставляют человека исчезнуть. Посмотрите, что получилось у этой творческой пары.
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