Kodak представила бюджетный сканер для фотопленки

Компания Kodak представила бюджетный сканера Scanza, предназначенный для любительской пленки. Устройство не обладает высокими техническими параметрами сканирования, но при этом привлекает своей доступной стоимостью и компактными габаритами.

Новая модель предназначена для ценителей фотодела, которые желают оцифровать фотоархив, собранный на аналоговых носителях. Кodak Scanza заключен в корпус весьма компактных размеров: 12х12х12,7 см.

Аппарат поддерживает работу с пленками и негативами формата 8, Super 8, 35, 110 и 126 мм и выдает 14-мегапиксельные JPG-изображения.

В устройстве предусмотрен разъем для SD-карты, USB-порт и HDMI-интерфейс, благодаря которым имеется возможность взаимодействия с компьютерной техникой.

Для предварительного просмотра предлагается 3,5-дюймовый поворотный TFT LCD-экран. Приобрести модель Kodak Scanza можно за $170.