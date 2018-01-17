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Kodak представила бюджетный сканер для фотопленки
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Kodak представила бюджетный сканер для фотопленки 

Gizmonews 17 января 2018
Фото: depositphotos.com
Компания Kodak представила бюджетный сканера Scanza, предназначенный для любительской пленки. Устройство не обладает высокими техническими параметрами сканирования, но при этом привлекает своей доступной стоимостью и компактными габаритами.
Новая модель предназначена для ценителей фотодела, которые желают оцифровать фотоархив, собранный на аналоговых носителях. Кodak Scanza заключен в корпус весьма компактных размеров: 12х12х12,7 см.
Аппарат поддерживает работу с пленками и негативами формата 8, Super 8, 35, 110 и 126 мм и выдает 14-мегапиксельные JPG-изображения.
В устройстве предусмотрен разъем для SD-карты, USB-порт и HDMI-интерфейс, благодаря которым имеется возможность взаимодействия с компьютерной техникой.
Для предварительного просмотра предлагается 3,5-дюймовый поворотный TFT LCD-экран. Приобрести модель Kodak Scanza можно за $170.
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