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Найден новый рисунок Ван Гога
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Найден новый рисунок Ван Гога 

Газета.Ru 17 января 2018
Фото: Газета.Ru
Найден новый рисунок Винсента Ван Гога, сообщает музей художника на своем официальном сайте.
Это "Холм Монмартр с каменоломней", который датируется мартом 1886 года и который хранился в коллекции Van Vlissingen Art Foundation. Его подлинность удалось установить благодаря обширному исследованию, проведенному амстердамским музеем Винсента Ван Гога.
Кроме того, данная экспертиза позволила подтвердить авторство еще одного похожего рисунка — "Холма Монмартр" (1886), хранившегося в музее.
Теперь обе работы будут показаны в рамках выставки "Импрессионизм и за его пределами. Прекрасное путешествие" в музее Singer Laren.
Ранее сообщалось, что в картине Ван Гога нашли фрагменты кузнечика.
Также сообщалось, что в Брюсселе нашли последний фрагмент картины сюрреалиста Рене Магритта "Зачарованная роза", написанной в 1927 году.
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