Скифы надежно заморозили свои сокровища на 2900 лет

Недавно найденная в Южной Сибири не вскрытая скифская княжеская гробница может оказаться величайшей археологической находкой последних десятилетий. Напомним, что скифский курган был обнаружен в результате анализа спутниковых снимков долины реки Уюк, на территории республики Тыва. Его круговую структуру на снимках высокого разрешения заметил швейцарский археолог Джино Каспари.

Как оказалось, отечественным специалистам курган этот был давно известен под именем Туннуг-1. Он упоминается еще в монографии советского историка, археолога, антрополога Михаила Грязнова «Аржан. Царский курган раннескифского времени», изданной аж в 1980-м году. Но из-за труднодоступной болотистой местности его исследования отложили на потом. Впрочем, труднодоступность кургана спасла его не столько от археологов, сколько от черных копателей — это редкое захоронение, которое до сих пор вообще не было вскрыто грабителями.

Почему же археологи не раскопали курган раньше? Тут надо понимать саму логику археологических исследований. Как говорят специалисты, археология — разрушающая наука. Если памятник исследовать полностью, он перестанет существовать. Поэтому главная задача археологов не в том, чтобы раскопать все, а в том, чтобы сохранить памятники по максимуму. Россия кураганами не обделена, их довольно много, поэтому и раскапываются в первую очередь те, которым грозит уничтожение или те, что могут ответить на какой-то важный научный вопрос.

Когда у исследователей появились новые технические возможности в виде спутниковой съемки, стало окончательно ясно, что Туннуг-1 — один из самых древних из всей группы раннескифских курганов Тывы. Тут-то до него и дошли руки исследователей.

В 2017 году совместная российско-швейцарская экспедиция провела небольшую предварительную разведку кургана. С российской стороны в работе участвует Институт истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) в лице археологов Тимура Садыкова и Егора. Блохина, со швейцарской — Бернский университет в лице Джино Каспари.

Вот что рассказал корреспонденту «МИР 24» участник экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков: «Нами был составлен археологический паспорт, объекта, сделаны планы и карты. На одном из разрушающихся участков были взяты фрагменты дерева, радиоуглеродный анализ которого показал даты в пределах 9 века до нашей эры. Таким образом, этот памятник, возможно, даже более древний, чем ранее изученный курган Аржан 1, который на настоящий момент считается самым ранним известным скифским курганом. Дополнительный интерес к памятнику связан с его необычным расположением (он окружен болотами) и вероятной сохранностью органики, поскольку в этом ландшафте возможно наличие вечной мерзлоты. Это будет окончательно понятно только в ходе дальнейших исследований».

Настоящие серьезные раскопки кургана запланированы на весну 2018 года, когда станет возможно добраться до сокровищ, которые таит в себе мерзлый грунт. Но уже сейчас ученые считают, что это самое древнее и самое крупное из найденных скифских захоронений. Диаметр кургана более 140 метров. К тому же тут, в слое вечной мерзлоты, можно ожидать находок уникальной сохранности.

По словам Тимура Садыкова, образцы органики — крайне редкие находки при археологических исследованиях. Чтобы до наших дней сохранилась ткань или кожа, необходимы весьма специфичные условия. Такие условия природа создает очень редко, поэтому многое из исторических данных теряется безвозвратно. Например, мы почти ничего знаем о раннескифской одежде. Если же остатки органики все-таки будут найдены, это позволит провести дополнительные естественно-научные исследования.

«Сейчас мы предполагаем, что курган Туннуг 1 наиболее близок по времени и внутреннему строению к ранее открытому кургану Аржан 1, — говорит археолог, — Курган Аржан 2, исследованный в начале двухтысячных экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством Константина Владимировича Чугунова, относится к несколько более позднему времени».

Что же таят в себе подобные курганы? Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Константина Чугунов: «Под сильно разрушенной каменной кладкой в кургане Аржан-1 была найдена уникальная деревянная конструкция, состоящая из системы наземных срубов и клетей. Памятник был сильно ограблен, но в результате исследований получена значительная коллекция материалов, происходящих, в основном, из остатков захоронений 160 лошадей, погребенных в клетях вокруг центрального сруба. Найдено также оружие и великолепные предметы прикладного искусства».

В кургане Туннуг-1, который не успели разграбить черные копатели, ученые надеются обнаружить поистине уникальные вещи. Уже установлено, что возраст дерева, из которого сделан сруб, составляет почти 2900 лет. Предстоит изучить архитектурные особенности усыпальницы, специфику погребального обряда, состав и положение захороненных в нем людей, проанализировать устройство конских захоронений, которые всегда сопровождают погребения скифов. А также, возможно, найти инвентарь, оружие, произведения искусства, и те таинтвенные артефакты, которых зачастую вообще не ожидают ученые.

«В том-то и дело, что пока рано о чем-то конкретном говорить, мы провели только предварительную разведку, — сказал корреспонденту «МИР 24 Тимур Садыков. — Раскопки рассчитаны на несколько лет. Есть лишь общий план работ. Сначала исследуется окружающее пространство. Вокруг кургана расположены многочисленные каменные конструкции, ритуальные площадки. Потом уже раскапывается сам курган, фиксируются стратиграфические разрезы (вертикальные разрезы, отражающие порядок чередования напластований культурного слоя — прим. ред.). Этапы работы тщательно документируются. Это позволит полностью восстановить всю последовательность действий при постройке кургана, что не менее важно для исторических реконструкций, чем непосредственно находки».