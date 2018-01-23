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Disney будет создавать робов
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Disney будет создавать роботов 

Чердак 23 января 2018
Фото: Чердак
Трехлетнее соглашение между инженерами и исследователями Caltech и Disney Research было запущено в августе 2017 года, сообщение об этом выпущено на сайте института. Ученые планируют совместно разрабатывать роботов с возможностями автономного движения и совершенствовать технологии машинного обучения.
Участники совместного проекта будут разрабатывать навигационное и программное обеспечение, которое позволило бы роботам безопасно перемещаться в толпе и взаимодействовать с людьми. Роботы должны будут также оценивать действия людей, с которыми они встречаются: например, замечать, затерялся ли человек в толпе. К работе с научным подразделением корпорации присоединились специалисты в области машинного обучения и компьютерного зрения. Ученые из Caltech, подключившиеся к коллаборации, ранее разработали приложение для смартфонов, которое может различать более 550 видов птиц Северной Америке. В Disney заинтересованы в создании роботов, которые смогут выполнять трюки в кино, поясняется в пресс-релизе.
Ранее Caltech и Disney Research работали по нескольким проектам. Математики из Калифорнийского института и инженеры Disney использовали технологию машинного обучения для анализа поведения футболистов на поле и их взаимодействия со зрителями матча.
Disney Research — партнерская научная программа The Walt Disney Company с лабораториями по всему миру, среди которых Университет Карнеги-Меллон и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. Партнеры Disney занимаются инновационными разработками в области компьютерной графики, робототехники, анализа данных, машинного обучения и поведенческой науки. Исследовательская программа была запущена в 2008 году.
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