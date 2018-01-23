Ещё
Швейцарцы выпустили порнографические часы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарцы выпустили порнографические часы 

Lenta.ru 23 января 2018
Фото: Lenta.ru
Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила на SIHH-2018 модель с минутным репетиром и жакемарами Classic Voyeur. Аксессуар оказался в распоряжении корреспондента «Ленты.ру».
Часы оснащены механизмом калибра UN-73, который заключен в 42-миллиметровый корпус из розового золота либо платины (есть платиновая версия с 60 багетными бриллиантами по безелю). Репетиры отбивают часы, четверти и минуты (низкий звук для часов, высокий — для минут).
Механизм боя активируется как при наступлении каждого часа, так и при нажатии кнопки «по запросу». Жакемары (движущиеся механические фигурки) на циферблате Classic Voyeur выполнены в форме двух пар — совокупляющейся и наблюдающей за совокуплением.
Часы выпущены лимитированной серией из 18 экземпляров.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение