Швейцарцы выпустили порнографические часы

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила на SIHH-2018 модель с минутным репетиром и жакемарами Classic Voyeur. Аксессуар оказался в распоряжении корреспондента «Ленты.ру»

Часы оснащены механизмом калибра UN-73, который заключен в 42-миллиметровый корпус из розового золота либо платины (есть платиновая версия с 60 багетными бриллиантами по безелю). Репетиры отбивают часы, четверти и минуты (низкий звук для часов, высокий — для минут).

Механизм боя активируется как при наступлении каждого часа, так и при нажатии кнопки «по запросу». Жакемары (движущиеся механические фигурки) на циферблате Classic Voyeur выполнены в форме двух пар — совокупляющейся и наблюдающей за совокуплением.

Часы выпущены лимитированной серией из 18 экземпляров.