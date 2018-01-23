Учёные разработали кирпичи из золы

Разработчики из Инженерного химико-технологического центра Томского госуниверситета создали кирпичи на основе африканской золы. Первая партия будет направлена в компанию из Южно-Африканской республики, сообщает «Русская планета».

Томские эксперты отмечают, что зола давно стала перспективным материалом для переработки в западных странах, однако в России технология золошлаковой обработки почти не применяется. Между тем, несгораемый остаток из минеральных примесей топлива можно применять для создания блоков и кирпичей.

При этом прибыль при реализации этой технологии в два с половиной раза превышает вложения в неё, посчитали учёные. Заказчиком кирпичей на основе золы выступила южноафриканская компания, которая в будущем намерена построить завод по технологии томских экспертов.