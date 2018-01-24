Русские ножи, которыми гордились наши предки

Необычные национальные ножи характерны для небольших народов, живущих в каких-либо специфических природных условиях. Под это описание подходит как традиционный нож коренных народов севера улу, изготавливаемый из сланца, так и малайский паранг, идеальный при прорубании себе дороги в джунглях.

Наши предки-славяне, населявшие средние широты, предпочитали иметь при себе многофункциональные ножи незамысловатой конструкции и средних размеров, которые можно было бы использовать и в качестве оружия и в качестве рабочего инструмента.

Итак, какими же ножами располагали наши далекие (и не очень) предки и какими из них мы пользуемся сейчас? Паренский нож

Название его соответствует месту происхождения — камчатскому поселку Парень. По конструкции паренский нож очень схож с изделиями, распространенными в Финляндии. В настоящее время под термином «паренский нож» подразумевают выкованный вручную нож с клинком из разнородного композитного материала — говорят, что паренскими ножами можно было даже снимать стружку с лезвий обычных столовых ножей.

Don't Panic

На сегодняшний день поселок Парень стал глухой деревней, а технология изготовления ножей считается утраченной — так что, те самые паренские ножи остались в людской памяти лишь в виде легенд. Изготавливаемые сейчас под этим названием ножи имеют мало общего с этими легендами. «Вишня»

Он же нож разведчика образца 1943 года, он же НР-43. Нож «Вишня» пришел на замену армейскому ножу НР-40, продержавшемуся на вооружении в армиях СССР и стран Варшавского договора до 60-х годов. Почему же этот нож получил название «Вишня»? Дело в том, что на гарде ножа находится клеймо — буква «Р», довольно похожая на данную ягоду.

Don't Panic

«Вишня» до сих пор находится на вооружении российских силовых структур. Конечно, более поздних годов изготовления. Нож разведчика

Хотя ко Второй мировой войне холодное оружие окончательно отошло на второй план, это не отменяло того факта, что солдату необходимо иметь в своем арсенале простой нож. Но как это ни странно звучит, до военных действий предпринятых Советским Союзом против Финляндии на вооружении Красной Армии не состояло какого-либо специального клинка.

Don't Panic

И лишь после окончания финской компании произошло знаменательное для советских солдат событие — появления ножа разведчика образца 1940 года. Нож «засапожник»

Русский засапожный нож — как следует из названия, прятали за голенищем сапога. Удобный способ транспортировки, когда заняты руки и дополнительное средство защиты на случай опасной ситуации.

Don't Panic

Засапожник упоминается в печатной версии «Слова о полку Игореве», вышедшей в 19 веке. Подсайдашный нож

Подсайдашным или подсаадачным ножом назывался боевой нож или кинжал с длинным и узким граненым клинком. Его название происходит от места ношения — под сайдаком (чехлом для лука), сбоку на поясе.

Don't Panic

Именно поэтому сложно точно сказать какой именно формы были эти ножи — у историков сложилось мнение, что подсайдашными называли все большие боевые ножи без разбора, если они носились на поясе под сайдаком. Косарь

Косарь, иногда называемый еще «бабий топор», — большой хозяйственный нож с широким и толстым клинком. Его делали обычно из обломка косы (отсюда и название), а когда косы упорно не хотели ломаться — из любого подвернувшегося под руку металлолома.

Don't Panic

Косарь смело назвать русским аналогом мачете — этот огромный грубый нож успешно используется для обрубки ветвей со срубленных деревьев, расчистки покосов от поросли, рубки костей и даже для скобления пола в доме. Богородский нож

Название этого инструмента для резьбы пришло от поселка Богородское — центра традиционной резьбы по дереву, чьим символом является всем известная игрушка — «Кузнецы», изображающая мужика и медведя, которые по очереди колотят молотами по наковальне, стоит лишь потянуть за подвижную планку. Богородский нож имеет прямой короткий клинок. Успешно используется как для грубой, так и для тонкой резьбы.

Don't Panic

Часто изготавливается резчиками под себя, поэтому конструкция, форма рукояти и стоимость таких ножей может сильно разниться. Охотничьи ножи Самсонова

Егор Самсонов был скромным тульским мастером — кустарем, однако изготовленными им ножи и кинжалы считались эталонными охотничьими ножами у русской аристократии и числились любимыми у императора Николая II . Над загадкой прочности так называемых «самсоновских ножей», выглядящих так лаконично и даже аскетично, после смерти мастера в 1930 году долго бились именитые металлурги, однако разгадку так и не нашли.

Don't Panic

Точное количество выпущенных мастерской ножей неизвестно, по некоторым данным — 3356 штук. Финка

В России нож, пришедший к нам из Финляндии, долгое время считался исключительно оружием криминальных элементов и даже находился под запретом до 1996 года. Однако его истинное предназначение заключается совсем в другом. Финский нож — многофункционален, он прекрасно подходит для разделки мяса, чистки рыбы, незаменим в походе и для бытовых нужд.

Don't Panic

Для финки характерен короткий прямой клинок, скос обуха типа клип-пойнт или по-русски «щучка» и всадная рукоять. Якутский нож

Без традиционного якутского ножа — быхаха, конструкция которого не менялась на протяжении многих веков, не обходится ни одна сфера хозяйственной деятельности народа саха. Его форма идеальна для долгой кропотливой работы, позволяя выполнять ее с минимальными затратами энергии. Профиль клинка асимметричен. Заточке подвергается чуть выпуклая левая (если держать рукоятью к себе) сторона клинка, в отличие от других ножей с несимметричным профилем, у которых, как правило, заточка производится на правой стороне.

Don't Panic

Этому есть логичное объяснение: выпуклость на клинке облегчает обработку древесины, упрощается резка мяса и рыбы (в том числе мороженой), снятие шкур с животных.