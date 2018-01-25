В Японии придумали бэнто-обед за 150 тысяч рублей

Японские бэнто — упакованные обеды, которые берут с собой школьники или офисные работники. Обычно это красивая, вкусная и здоровая еда в специальной коробочке, которая стоит совсем недорого. Но есть и поразительные исключения. К примеру, это бэнто с мраморной говядиной стоимостью 292 929 иен (2615 долларов, или 148 тысяч рублей). Оно представляет собой 60-сантиметровый ящик, в котором лежат 4,5 килограмма лучшего мяса из префектуры Тоттори.

Вагю — мясо, для которого «не нужны зубы». Это наиболее изысканная разновидность мраморной говядины, которая встречается реже других.

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Чтобы получить это уникальное мясо с равномерными прослойками жира, с рождения до шести месяцев телят поят натуральным молоком, а потом пасут на лугах. Когда бычки подрастают, их помещают в отдельные звуконепроницаемые комнаты и ограничивают в движении. Их подвешивают на вожжах, чтобы при неподвижности их мышцы тем не менее оставались в напряжении. Это положение способствует равномерному распределению жировых прослоек в мясе. В течение десяти месяцев животных кормят отборным зерном, поят дорогим пивом, им делают массаж и включают классическую музыку.

Благодаря обилию жировых прослоек вкус мяса получается очень нежным и сочным. По той же причине после забоя оно долго остается свежим. Что удивительно, жир в этом мясе не содержит вредные кислоты, а, наоборот, считается полезным. Чем мясо жирнее, тем оно более дорогое.

Стилизованный под коровью тушу деревянный чемоданчик Tottori Wagyu Complete Cow bento вмещает в себя 4,5 кило мраморной говядины вагю из префектуры Тоттори.

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Кроме мяса в 60-сантиметровом полированном ящике многоразового пользования лежат приправы, флакончик с соусом из груш и васаби и премиальный рис Kinu Musume, тоже выращенный в префектуре Тоттори.

Племенная линия мясного скота, которую называют «линия Тоттори», известна высоким содержанием олеиновой кислоты, которая также является основным компонентом оливкового масла. Именно благодаря ей такое мясо мягкое, сочное и буквально тает во рту.

Каждый кусочек мяса лежит в коробке не случайно — место на туше, с которого его срезали, соответствует отделению на упаковке, стилизованной под схематичное изображение быка. Поэтому при желании можно выбрать себе ребро, вырезку, филей или грудинку.

Заказы на мраморное бэнто принимаются до 31 марта 2018 года