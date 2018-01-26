Сколько стоит Rolls-Royce Николая II

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Rolls-Royce Николая II продают за 278 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 26 января 2018
Фото: Вечерняя Москва
У автомобиля интересная история.
На просторах сети появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. По утверждению владельца, раритетный автомобиль принадлежал императору Николаю II. Машина сейчас находится в Берлине. Rolls-Royce предлагается приобрести почти за 278 миллионов рублей или 4 миллиона евро, сообщили в пресс-службе компании занимающейся продажей автомобиля.
— У него интересная история: после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost был приобретен коллекционером и выставлялся в его казино в Лас-Вегасе. Затем перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, пока бункер не был случайно обнаружен. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 миллионов евро. На данный момент это самый дорогой автомобиль, выставленный на нашем сайте, — заключили в пресс-службе.
Также отмечается, что последний российский император обладал самым большим автомобильным парком в Европе. В его владении было более 20 моделей класса «премиум». Rolls-Royce Silver Ghost производилась с 1905 по 1926 гг. и была технически наиболее современной: по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено более 8 тысяч экземпляров.
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