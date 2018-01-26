Японцы изобрели тапки с автопилотом

В японском отеле Park Ryokan появились «самопаркующиеся» тапки, они возвращаются на свое место благодаря специальной технологии автомобильной компании Nissan.

В рекламном ролике видно, как при нажатии специальной кнопки, встроенной в стену коридора, разбросанные гостевые тапочки возвращаются ко входу в помещение.

У обуви есть встроенные колесики, мотор и сенсоры, которые позволяют им двигаться по заданной траектории.

Технология парковки тапочек полностью совпадает с системой автоматической парковки ProPilot Park, которую Nissan представил в октябре 2017 года в последней версии электромобиля Nissan Leaf. Сенсоры и камеры позволяют машине определить свое положение в пространстве, найти место на парковке и самостоятельно его занять.