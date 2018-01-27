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Вещь дня: созданы ботинки из рыбьей кожи
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Вещь дня: созданы ботинки из рыбьей кожи 

Рамблер 27 января 2018
Фото: depositphotos
В Германии научились создавать обувь из кожи рыб. Для этого мастера из Баварии используют разные виды. Ботинки, в зависимости от желания клиента, можно изготовить из сома, лосося или карпа.
Прийти и просто купить такую обувь пока нельзя — вещь шьется под конкретного владельца по предварительному заказу.
На изготовление одной пары ботинок уходит неделя. А стоить такая обувь будет немало — примерно тысячу евро.
Но изготовители уверяют, цена полностью соответствует качеству. По их словам, если следовать всем правилам ухода, такая обувь может прослужить своему владельцу порядка 20 лет!
За год мастера изготовили уже 45 пар ботинок из рыбьей кожи, но спрос лишь растет. Изготовители ожидают, что совсем скоро заказов станет намного больше.
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