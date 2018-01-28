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Создан управляемый силой мысли экзоскелет руки
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Создан управляемый силой мысли экзоскелет руки 

Hi-News.ru 28 января 2018
Фото: Hi-News.ru
Швейцарские инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны создали рабочий прототип экзоскелета кисти руки, которым можно управлять силой мысли. Разработчики смогли обойтись без вживления электродов под кожу, разместив их на специальном резиновом шлеме.
Импульсы мозга передаются от шлема на металлические «сухожилия», которые закреплены на запястьях и пальцах владельца с помощью липучек-фиксаторов, заставляя тем самым двигаться руку пациента.
Сам экзоскелет лёгок в обращении, устанавливается за несколько минут, а ещё имеет функцию управления движением глаз, которую предусмотрели для полностью обездвиженных людей. Он уже протестирован на переживших инсульт и травмы позвоночника пациентах, теперь разработчики хотят усовершенствовать его работу таким образом, чтобы он помогал людям выполнять их повседневные задачи.
В ходе исследований, проводимых разработчиками в процессе тестирования экзоскелета, выяснилось, что при управлении мыслью аппаратом одной руки, у пациента активизируются участки мозга, отвечающие за движение второй руки. Учёные планируют использовать эту особенность для улучшения управления разработкой и для усложнения её конструкции.
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