В Великобритании нашли «мелки» каменного века

Британские археологи обнаружили кусочки красящего вещества, которые могли служить мелками для первобытных людей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Приспособление нашли во время раскопок древней стоянки в северном Йоркшире. «Мелок» представляет собой кусочек охры длиной 22 мм и шириной 7 мм. Как считают археологи, возраст находки составляет 10 тыс. лет.

«Мелок» имеет граненый наконечник, который из округлого стал заостренным», что доказывает его использование. Считается, что орудие могло использоваться для раскрашивания рисунков и покраски шкур. Как отмечают ученые, красный цвет охры играл важную роль в жизни собирателей и охотников.

Ранее в том же раскопе ученые нашли несколько предметов, которые относятся к мезолиту, в том числе подвески и головные уборы шаманов с оленьими рогами.