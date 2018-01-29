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В Великобритании нашли «мелки» каменного века
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В Великобритании нашли «мелки» каменного века 

Мир24 29 января 2018
Фото: Мир24
Британские археологи обнаружили кусочки красящего вещества, которые могли служить мелками для первобытных людей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Приспособление нашли во время раскопок древней стоянки в северном Йоркшире. «Мелок» представляет собой кусочек охры длиной 22 мм и шириной 7 мм. Как считают археологи, возраст находки составляет 10 тыс. лет.
«Мелок» имеет граненый наконечник, который из округлого стал заостренным», что доказывает его использование. Считается, что орудие могло использоваться для раскрашивания рисунков и покраски шкур. Как отмечают ученые, красный цвет охры играл важную роль в жизни собирателей и охотников.
Ранее в том же раскопе ученые нашли несколько предметов, которые относятся к мезолиту, в том числе подвески и головные уборы шаманов с оленьими рогами.
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