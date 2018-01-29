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В названиях IKEA есть логика
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В названиях IKEA есть логика 

Рамблер 29 января 2018
Фото: Рамблер
Каждый, кто хотя бы раз в жизни был в ИКЕА, наверняка задавался вопросом: что же значат все эти бессмысленные названия, которые невозможно выговорить и тем более запомнить.
Но на самом деле в них есть и смысл, и логика. Названия товарам даются в зависимости от их типа.
Так, например, диваны, полки и кофейные столики носят имена шведских населенных пунктов, а книжные шкафы "расскажут" о различных профессиях.
Названиями для обеденных столов и стульев послужили финские и шведские города и деревни, для ковров — датские.
У письменных столов и стульев мужские имена, а для детской мебели используются шведские слова, обозначающие животных.
Все аксессуары для ванных комнат носят названия скандинавских рек и озер.
В названиях карнизов для штор используются шведские прилагательные, имеющие отношение к математике. А вот шторы и ткани называют женскими именами.
Для покрывал, подушек и скатертей используют названия растений, цветов и драгоценных камней.
А вот в отделе "Освещение" встречаются названия из самых разных сфер. Это могут быть музыкальные, морские или химические термины, месяцы или времена года.
Для фанатов ИКЕА есть даже специальное приложение-викторина, которое помогает проверить знание названий товаров и рассказывает об истории их создания.
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