В названиях IKEA есть логика

Каждый, кто хотя бы раз в жизни был в ИКЕА , наверняка задавался вопросом: что же значат все эти бессмысленные названия, которые невозможно выговорить и тем более запомнить.

Но на самом деле в них есть и смысл, и логика. Названия товарам даются в зависимости от их типа.

Так, например, диваны, полки и кофейные столики носят имена шведских населенных пунктов, а книжные шкафы "расскажут" о различных профессиях.

Названиями для обеденных столов и стульев послужили финские и шведские города и деревни, для ковров — датские.

У письменных столов и стульев мужские имена, а для детской мебели используются шведские слова, обозначающие животных.

Все аксессуары для ванных комнат носят названия скандинавских рек и озер.

В названиях карнизов для штор используются шведские прилагательные, имеющие отношение к математике. А вот шторы и ткани называют женскими именами.

Для покрывал, подушек и скатертей используют названия растений, цветов и драгоценных камней.

А вот в отделе "Освещение" встречаются названия из самых разных сфер. Это могут быть музыкальные, морские или химические термины, месяцы или времена года.

Для фанатов ИКЕА есть даже специальное приложение-викторина, которое помогает проверить знание названий товаров и рассказывает об истории их создания.