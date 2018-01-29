Стоит ли покупать кроссовки Xiaomi Smart Shoes?

Стоит ли покупать умные кроссовки Xiaomi Smart Shoes?

Вот и кроссовки стали умными, дождались.

Когда только начиналась вся эта история с умными гаджетами и умным домом, никто не мог представить, что технологии будут развиваться и в этом направлении. Smart Shoes — не первая умная обувь от Xiaomi, ранее выпускались другие модели от всевозможных суб-брендов этого производителя. Выглядели эти решения не лучим образом, покупать их не хотелось. Что испытываешь перед знакомством Я, как фанат Xiaomi, изначально положительно отношусь ко всем девайсам компании. Когда открываю коробку с очередным умным устройством, не жду ничего плохого. Гаджеты от Xiaomi — это всегда небольшой восторг, как детская радость новой игрушке. При покупке Xiaomi Smart Shoes я:

1. Не воспринимал гаджет в качестве серьезной повседневной обуви.

2. Был готов к тому, что кроссовки будут на уровне китайской обуви, которая продается на каждом углу, и не будут дотягивать до самых простеньких New Balance из США. 3. Ожидал отличную работу умной начинки, как у большинства гаджетов Xiaomi.

4. Знал, что в паре с гаджетом используется фирменное приложение Mi Fit, которое уже долго и стабильно работает с умными браслетами. Внешний вид Внешне кроссовки не производят никакого вау-эффекта. Понимаешь, что перед тобой обычная спортивная обувь. Следящие за трендами модники заметят подозрительное сходство с Ultra Boost Uncaged. Кроссовки Xiaomi не имеют кожаных или замшевых вставок в конструкции. С одной стороны это делает тряпичную модель легче и позволяет лучше пропускать воздух, но с другой — использовать Smart Shoes лучше исключительно для занятий спортом. Даже шнурки играют чисто декоративную функцию. Затягивать их не приходится, модель сама хорошо сидит и не требует дополнительной фиксации. Гибкая структура позволяет снимать и надевать кроссовки без расшнуровки. Не очень понравилась внутренняя подкладка. К материалам претензий нет, а вот качество крепления расстраивает. Ткань прошита не по всему периметру, это отчетливо ощущается, когда разуваешься и подкладка тянется за ногой. Эта модель явно не рассчитана на частые поездки в общественном транспорте, хождение по людным местам и стояние в очередях. Несколько раз наступят на ногу или чем-то зацепят и Smart Shoes сразу потеряют внешний вид.

Кроссовки Xiaomi исключительно для походов в тренажерный зал, прогулок в парке или пробежек. Что в них умного? «Умный модуль» располагается в подошве кроссовка под съемной стелькой. Защитный блок содержит вычислительный модуль с датчиками и батарейкой. К паре обуви прилагается один умный модуль, он может быть размещен в любом кроссовке. Во втором тогда будет стоять заглушка.

Система сама фиксирует начало использования — ничего включать или активировать не требуется. В таком режиме заряда батареи формата «2032» хватает на 2-3 месяца. Все зависит от частоты и интенсивности тренировок. Модуль немного отличается от начинки Xiaomi Mi Band. Браслет самостоятельно считает шаги и пройденное расстояние и может накапливать информацию несколько недель без подключения к смартфону. Xiaomi Smart Shoes передают данные в реальном времени, но могут сохранять их локально, чтобы синхронизировать при следующем подключении к смартфону. Работает гаджет с приложением Mi Fit, которое используется для синхронизации фитнес-браслетов Xiaomi. Это удобно, ведь все данные накапливаются в одной программе и суммируются для поучения общей картины нагрузок. В эту же программу поступают данные от умных весов Xiaomi и браслета Mi Band.

По первым дням работы заметил, что точность подсчета шагов на 5-10% отличается от Mi Band. Кроссовки точнее считают шаги, особенно при ходьбе по ступенькам. Браслет в это время может просто ничего не фиксировать.

Ложные срабатывания в браслете случаются очень часто, простые взмахи рукой могут восприниматься в качестве шагов. С кроссовками таких проблем нет.

Что на практике

Кроссовки удобные, как я уже говорил, снимать и надевать можно без расшнуровки. Плотное прилегание в области щиколотки надежно удерживает обувь на ноге.

Подошва очень эластичная, дополнительных усилий при беге не требует, нагрузку пользователю не добавляет. Есть один неприятный нюанс, он связан с мягкой вставкой в центре пятки. Разработчики так облегчили конструкцию и сделали подошву более гибкой. При этом обувь не приспособлена для использования на пересеченной местности. Камешек или неровность моментально дадут о себе знать. Бегать рекомендую исключительно по беговой дорожке или предназначенной для этого площадке. Несколько неудачных «заступов» и пятка начинает побаливать. Кому рекомендуем Всем, кто хочет отказаться от спортивного браслета во время пробежек и просто прогулок по городу, а также тем, кому просто нужны лёгкие удобные кроссовки без претензий на супер-дизайн.

Чисто визуально кроссовки обыденны, соответствуют дизайну популярных сейчас недорогих моделей. Это не есть плохо: они лёгкие, удобные, не требуют шнуровки. Их не страшно «убить» в пробежках по городу или просто при повседневной носке.

Единственное, что не понравилось — скошенная белая подошва. Хочу теперь ещё одну такую модель, но в классическом дизайне. «Умные» функции порадовали, работают без проблем. Датчик синхронизируется с айфоном на раз, дальше можно просто время от времени доставать телефон и проверять достижения.

За свои деньги сегодня, Xioami Smart Shoes — самые лучшие умные кроссовки до 5 тыс. рублей. Советую всем, кто хочет использовать их в городе.

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