Налить вино, не откупоривая бутылку

Открыть вино, не открывая при этом бутылку — можно. В этом поможет «штопор» Coravin Model Eleven, открывающий вино и сохраняющий свойства напитка так, будто бутылка и не была вскрыта. Гаджет может стать неплохим подарком для ценителей вин, поскольку с его помощью содержимое бутылки можно налить в бокал, не вытаскивая пробки.

Специальная игла прошивает пробку, за счет чего бутылка остается закрытой, а вино не имеет доступа кислорода. К Coravin Model Eleven прилагается уникальное приложение Coravin Moments с функцией поддержки Bluetooth. Оно позволяет контролировать частоту и время работы устройства. Пользователи смогут выяснить в приложении все нюансы сочетания вина с фильмами, книгами и едой.

Алгоритм работает вместе с Delectable — это одна из крупнейших в мире баз данных по винам. Приложение может сфотографировать и распознать вино, а также проанализировать связь между едой, напитками и событиями.

Предполагается, что приобрести Coravin Model Eleven можно будет уже осенью этого года, а стоимость с приложением составит порядка $999.