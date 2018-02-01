Лувр ищет владельцев картин, захваченных нацистами

В постоянной экспозиции Лувра в двух залах появилась 31 картина, принадлежащая к числу захваченных нацистами во время Второй мировой войны. Таким образом Лувр стремится найти законных владельцев произведений. Всего в музее хранится 296 подобных произведений.

Как заявил в интервью Associated Press глава отдела живописи Лувра Себастьян Аллар, «эти картины не принадлежат нам. Раньше музеи часто выглядели как хищники, но наша цель — их возвращение. Большая часть была захвачена у еврейских семей во время Второй мировой войны.

Правообладатели смогут увидеть их, заявить о своих правах и официально попросить о возвращении». Среди представленных картин работы разных эпох и стилей, в том числе пейзаж Теодора Руссо. Всего во французских музеях остаются невостребованными около 2000 работ, они помечаются значком MNR (Musées Nationaux Récupération — «Возвращение из национальных музеев»).

Аллар считает, что нужно повысить осведомленность общественности об этой проблеме. Во Франции составлен каталог MNR, доступный в интернете.

Полный список работ, подлежащих реституции, носит имя французского куратора Роз Валлан, которая рисковала жизнью, сохраняя записи обо всех произведениях искусства, конфискованных нацистами во время войны.