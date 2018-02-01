Астрономы нашли самое сложное вещество за пределами Галактики

В карликовой галактике Большое Магелланово Облако обнаружили самое сложное органическое вещество, когда-либо встреченное за пределами Млечного Пути.

Новые наблюдения, выполненные с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в пустыне Атакама, доказывают, что в межзвездном веществе в Большом Магеллановом Облаке присутствуют молекулы довольно сложных органических веществ, состоящих из атомов углерода, азота и кислорода, — метанол, диметиловый эфир и метилформиат.

Астрономы считают тяжелыми все элементы тяжелее лития и называют их «металлами». Такие элементы образуются главным образом в результате взрывов сверхновых, поэтому для того, чтобы в межзвездном веществе появились сложные химические соединения, нужно, чтобы в галактике взорвалось много сверхновых, возможно, не одно поколение.

Большое Магелланово Облако вдесятеро меньше нашей Галактики в диаметре и содержит всего одну двадцатую от количества звезд в Млечном Пути. Такие небольшие размеры и масса не обещают большого разнообразия химических элементов и их соединений; до сих пор считалось, что в БМО относительно мало углерода, кислорода, азота и их производных.

Метилформиат — метиловый эфир муравьиной кислоты, обнаруженный в БМО, на сегодняшний день является самым высокомолекулярным из тех, что были найдены за пределами нашей Галактики. В межзвездном веществе Млечного Пути попадается и более сложная органика: ароматические углеводороды и даже аминокислоты.

Астрономы получили спектры метилформиата, наблюдая Большое Магелланово Облако в миллиметровом диапазоне. Источник излучения — два региона с повышенной плотностью вещества, где идет активный процесс формирования новых звезд; эти регионы известны как «горячие ядра». Там, где ученые нашли метилформиат, вот-вот зажгутся новые звезды. Органика имеет шанс пережить эти события и оказаться внутри протопланетного диска, а затем войти в состав планет, которые, возможно, сформируются вокруг новорожденных звезд.

Низкая металличность (количество металлов) в БМО делает его образцом того, как развивались ранние, еще не успевшие накопить много тяжелых элементов галактики. Возраст самого БМО не так уж мал, его свойства объясняются скорее его маленькой массой. А относительно небольшое удаление от Земли (160 тыс. световых лет) делает его еще и удобным объектом для изучения. Это наблюдение позволит астрономам точнее смоделировать процессы, которые привели к созданию первых сложных молекул на ранних этапах существования Вселенной.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, кратко о нем рассказывает сайт Национальной радиоастрономической обсерватории в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.