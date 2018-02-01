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Письма Джека Потрошителя оказались подделкой
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Письма Джека Потрошителя оказались подделкой 

Рамблер 1 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Из ада"
Лингвисты проанализировали 209 писем, приписываемых Джеку Потрошителю, и выяснили, что преступник их не писал, это делали британские журналисты, чтобы подогреть интерес к делу убийцы и увеличить тиражи газет.
Письма, подписанные прозвищем "Джек Потрошитель", полиция и газеты стали получать осенью 1888 года, спустя месяц после первого убийства.
Первое письмо "Дорогой начальник…" и открытка "Дерзкий Джеки" были написаны похожим почерком. В надежде на то, что кто-то из горожан его опознает, полиция опубликовала документы. Однако это привело к тому, что отделение и газеты завалили сотнями подобных писем, подписанных именем убийцы.
Проанализировав 209 писем, судебный лингвист из Манчестерского университета Андреа Нини пришел к выводу, что только первые письма, поступившие в Центральное агентство новостей (а оттуда в полицию), написаны одним человеком. Это частично подтверждает теорию о том, что документы были созданы журналистами лондонских газет. Кроме того, внимание исследователей привлек тот факт, что письма появились лишь через месяц после первого преступления.
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