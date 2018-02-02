Amazon проследит за сотрудниками через браслеты

Американская компания Amazon получила патент на браслет, который поможет отследить движения рук работников склада.

Брасет разработан с целью повысить производительность сотрудников. Так, например, если человек положит товар не в тот контейнер, браслет сообщит об ошибке.

Как только покупатель оформляет заказ, сведения о нем передаются на карманные компьютеры складских работников. Затем нужный товар необходимо найти на полке, упаковать и приступить к следующему заказу.

Чтобы избежать ошибок на всех этапах, был разработан специальный браслет, вибрирует, если упаковщик потянулся не к той полке.

Заявка на патент была подана в 2016 году, но одобрение получила только в 2018 году.

Специалисты отмечают, что новая система позволит в будущем полностью перейти на автоматизированную систему упаковки товаров.