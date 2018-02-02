«Электрическая» ткань выводит пот из одежды

Разработчики представили «электрический» текстиль, эффективно вытягивающий пот из-под одежды.

Технология HYDRO_BOT, которая не дает взмокнуть от пота, уникальна, как утверждают ее создатели. Исследовательская группа из Швейцарии разработала специальную ткань с использованием золота и электроэнергии.

На подкладке зимних курток HYDRO_BOT находятся панели из тонких полимерных мембран, покрытые с обеих сторон небольшим количеством золота. При воздействии слабого тока эти мембраны начинают перегонять ионы соли вместе с водой с одной стороны на другую через микроскопические отверстия.

В одежду вшита батарея, которую можно включать и выключать вручную, когда это необходимо.

Ожидается, что куртки с технологией HYDRO_BOT будут доступны к осени 2018 года.