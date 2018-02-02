Как сложить наушники, чтобы они не путались

Вы аккуратно сложили наушники, но они все равно превратились в запутанный комок проводов? Этого можно избежать, если следовать нашим советам.

Как правильно сложить наушники

Раскройте ладонь и отставьте большой палец. Оберните кабель наушников вокруг ладони несколько раз.

Теперь снимите провод с ладони и оберните кабель два или три раза вокруг мотка.

Протяните конец кабеля через одну из двух петель, так провод наушников не сможет размотаться.

Альтернатива: оберните кабель восьмеркой вокруг двух пальцев — большого и указательного. Не дать наушникам размотаться можно описанным выше способом.

Намотайте кабель наушников на пластиковую карту

Если вы носите наушники не в кармане, а в рюкзаке или сумке, вам подойдет этот совет. Возьмите ненужную пластиковую карту или кусок плотного картона.

Вырежьте два углубления по бокам карточки. В верхней части сделайте отверстие: пробейте его или используйте дырокол.

Оберните кабель наушников вокруг двух углублений и зафиксируйте конец провода в отверстии.

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