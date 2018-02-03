Огнеметы Илона Маска превратились в «неогнеметы»

Знаменитый предприниматель сообщил о том, что решил переименовать огнеметы из-за проблем с таможней. Одной из идей он поделился в своем Instagram:

Как рассказал Илон Маск , на таможне могут не пропустить товар с таким названием, поэтому как вариант рассматривается новое название "неогнеметы".

Ранее предприниматель сообщал, что Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США разрешило огнеметы The Boring Company. Напомним, что уже распродал 20 тысяч огнеметов и таким образом заработал $10 миллионов за 4 дня.