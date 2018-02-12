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Бумага вместо циркулярной пилы
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Бумага вместо циркулярной пилы 

Рамблер 12 февраля 2018
Как вы думаете, на что что способна обыкновенная бумага? Блогер Джон Хейш тоже задумался об свойствах этого всем нам привычного материала, но оказался более креативным, чем большинство людей.
Он решил попытаться создать из листа режущий инструмент. Сначала Хейш попробовал бумагой разрезать бумагу, а потом перешёл к более твёрдым материалам. В итоге получился уникальный станок — циркулярная пила с бумажным диском, который разрезал дерево!
Срез получился гладким и аккуратным, да и сам процесс завораживает. Конечно, практической пользы от изобретения нет никакой, но результат эксперимента не может не удивлять.
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