Китай разработал новый беспилотный монорельсовый поезд

Китайская компания CRRC Changchun Railway Vehicles в понедельник сообщила, что она успешно разработала новый беспилотный монорельсовый поезд седлающего типа.

Поезд нового поколения оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и способен выдерживать 40-градусные морозы. Благодаря использованию технологий автопилотирования поезд также способен самостоятельно выбрать оптимальный вариант движения, что поможет сократить станционные интервалы и повысить эффективность эксплуатации.

Новая модель, частично изготовленная из углеродно-волоконного композитного материала, на 25 процентов легче, чем обычный поезд, что позволяет снизить потребление энергии на 22,7 процента.

Компания CRRC Changchun Railway Vehicles, предшественником которой был Чанчуньский завод пассажирских вагонов, была создана в 2002 году. Она занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта.

CRRC Changchun Railway Vehicles является ведущим производителем поездов в мире, в компании работают свыше 18 тыс. человек.

Монорельсовые поезда производства CRRC Changchun Railway Vehicles, эксплуатирующиеся в Китае, ежедневно перевозят в общей сложности свыше 1,3 млн пассажиров.