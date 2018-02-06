Бионическую руку за 120 млн долларов получил американец

Американец из города Порт Ричи Джонни Матени испытает передовую бионическую руку, которая стоит более 120 миллионов долларов, информирует издание Quartz.

Специалисты прикладной физики Джонса Хопкинса десять лет трудились над проектом MPL. Финансировало его Министерство обороны США

Главная задача — создать протез, который позволит восстановить моторные функции, а контролироваться будет с помощью нейронной активности мозга.

В 2005 году Матени лишился руки из-за онкологического заболевания. В декабре он уже начал использовать MPL. Планируется, что проходит он с бионической рукой целый год.