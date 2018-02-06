Ещё
Бионическую руку за 120 млн долларов получил американец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бионическую руку за 120 млн долларов получил американец 

Мир24 6 февраля 2018
Фото: Мир24
Американец из города Порт Ричи Джонни Матени испытает передовую бионическую руку, которая стоит более 120 миллионов долларов, информирует издание Quartz.
Специалисты прикладной физики Джонса Хопкинса десять лет трудились над проектом MPL. Финансировало его Министерство обороны США.
Главная задача — создать протез, который позволит восстановить моторные функции, а контролироваться будет с помощью нейронной активности мозга.
В 2005 году Матени лишился руки из-за онкологического заболевания. В декабре он уже начал использовать MPL. Планируется, что проходит он с бионической рукой целый год.
Мир24: последние новости
Выбираем смарт-часы Массаж вместо музыки: корейцы придумали антистрессовые наушники СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение