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Создан чип, имитирующий работу мозга человека
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Создан чип, имитирующий работу человеческого мозга 

Chip.ru 12 февраля 2018
Фото: Chip.ru
Ускорить развитие искусственного интеллекта поможет компьютер, способный имитировать мозговую деятельность, считают исследователи. И, вероятно, разработка ученых из Массачусетса станет очередным шагом к созданию такого «железа».
Сегодня ни один суперкомпьютер пока не может сравниться по мощности с мозгом человека. В нем содержится почти 80 млрд нейронов, за активацию которых отвечает свыше 100 трлн синапсов путем передачи ионов определенного типа по каналам. Именно за счет такого взаимодействия клеток человек способен решать задачи, усваивать информацию и определять закономерности.
На сегодня суперкомпьютеру Kik Riken понадобилось более 40 минут на моделирование одной секунды активности 1,74 млрд нейронов и 10,5 трлн синапсов, что равноценно сотой доли всех операций, которые осуществляются в нашем мозге.
Ученые из МТИ (Массачусетс) представили нейроморфный чип, работа которого основана на принципе взаимодействия клеток мозга. В нем сила электрического тока, протекающего в синапсах из германия, регулируется аналогично потоку ионов в нейронных соединениях.
ichip
Работа чипа была продемонстрирована путем определения образцов почерка, и результативность составила около 95%.
«Наша цель заключается в создании чипа размером не больше ногтя, который по своим возможностям будет заменять суперкомпьютер», — цитирует ученых журнал Nature Materials. — «И данное исследование — еще одна ступенька на пути создания действующего интеллектуального „железа“.
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