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Специальные чипсы для женщин возмутили женщин
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Специальные чипсы для женщин возмутили женщин 

Рамблер 6 февраля 2018
Фото: кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Американская компания Doritos, принадлежащая PepsiCo, объявила о запуске специальных чипсов для женщин. Как рассказала глава PepsiCo Индра Нуйи, «женские чипсы» будут отвечать потребностям представительниц прекрасного пола в закуске такого типа.
Нуйи пояснила, что мужчины и женщины употребляют снеки по-разному. «Когда вы едите чипсы из пакета — особенно если речь идет о множестве молодых парней — они облизывают пальцы, веселятся, а когда достигают дна пакетика, высыпают оставшиеся там мелкие кусочки себе в рот», — рассказала бизнесвумен.
По ее словам, женщины могли бы есть снеки так же, но не делают этого. «Они не любят слишком громко хрустеть чипсами на публике. И они не любят облизывать пальцы и высыпать крошки из пакета себе в рот», — добавила Нуйи.
Чипсы для женщин будут менее хрустящими, а упаковка будет такой, чтобы ее удобно было положить в сумочку, поскольку именно так женщины предпочитают носить с собой снеки, считает глава PepsiCo.
Однако самих женщин такая идея, мягко говоря, удивила. Многие пользователи в соцсетях отметили, что облизывание пальцев и вытряхивание крошек в рот связано не с гендером, а с воспитанием. И почему женщина не может хрустеть чипсами, если ей хочется, тоже неясно.
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