Фермеры вывели сорт бананов со съедобной кожурой

Фермеры-экспериментаторы из Японии придумали альтернативу классическому способу выращивания бананов в тропиках. Агрономы решили ускорить рост бананового дерева с помощью разницы температур. Неожиданный результат привел к тому, что фермеры открыли новый сорт бананов: такие плоды слаще традиционных, а их кожура заметно тоньше и полностью съедобная.

Энтузиасты поместили саженцы банановых пальм в холодильник, в котором поддерживалась температура —60°C. А затем вернули их в привычную среду. Из-за огромного перепада температур дерево выросло за 4 месяца вместо двух лет. Новый сорт бананов назвали Mongee.

Ужк объявлен набор фермеров для расширения обновленной технологии выращивания растений. Сегодня сладкие бананы со съедобной кожурой уже можно приобрести в некоторых иностранных магазинах по цене $6 за штуку.