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Фермеры вывели сорт бананов со съедобной кожурой
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Фермеры вывели сорт бананов со съедобной кожурой 

Рамблер 9 февраля 2018
Фото: depositphotos
Фермеры-экспериментаторы из Японии придумали альтернативу классическому способу выращивания бананов в тропиках. Агрономы решили ускорить рост бананового дерева с помощью разницы температур. Неожиданный результат привел к тому, что фермеры открыли новый сорт бананов: такие плоды слаще традиционных, а их кожура заметно тоньше и полностью съедобная.
Энтузиасты поместили саженцы банановых пальм в холодильник, в котором поддерживалась температура —60°C. А затем вернули их в привычную среду. Из-за огромного перепада температур дерево выросло за 4 месяца вместо двух лет. Новый сорт бананов назвали Mongee.
Ужк объявлен набор фермеров для расширения обновленной технологии выращивания растений. Сегодня сладкие бананы со съедобной кожурой уже можно приобрести в некоторых иностранных магазинах по цене $6 за штуку.
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