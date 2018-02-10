Создан пуленепробиваемый материал из дерева

Американские ученые смогли получить пуленепробиваемый материал из древесины.

Технология его получения заключается в кипячении куска дерева в водном растворе сульфита натрия и добавления в нее натриевой щелочи. В результате химического процесса происходит удаление из древесины части прочных структурных полисахаридов, лигнина и гемицеллюлозы.

После этого обработанное дерево сдавливают между металлическими пластинами пресса под очень сильным давлением (порядка 50 атмосфер). В результате такого воздействия все стабильные полимеры сминаются и делают дерево более плотным.

Ученые не замедлили протестировать свое изобретение. На видео наглядно показано, как снаряд, который движется со скоростью 30 м/с, с легкостью проходит сквозь обычную древесину, но задача усложняется при попытке прошить усовершенствованный материал.