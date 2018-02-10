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Создан пуленепробиваемый материал из дерева
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Создан пуленепробиваемый материал из дерева 

Рамблер 10 февраля 2018
Американские ученые смогли получить пуленепробиваемый материал из древесины.
Технология его получения заключается в кипячении куска дерева в водном растворе сульфита натрия и добавления в нее натриевой щелочи. В результате химического процесса происходит удаление из древесины части прочных структурных полисахаридов, лигнина и гемицеллюлозы.
После этого обработанное дерево сдавливают между металлическими пластинами пресса под очень сильным давлением (порядка 50 атмосфер). В результате такого воздействия все стабильные полимеры сминаются и делают дерево более плотным.
Ученые не замедлили протестировать свое изобретение. На видео наглядно показано, как снаряд, который движется со скоростью 30 м/с, с легкостью проходит сквозь обычную древесину, но задача усложняется при попытке прошить усовершенствованный материал.
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