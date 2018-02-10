«Теслу» Илона Маска признали космическим кораблем

Электрокар Илона Маска "Тесла", на днях запущенный в космос внутри ракеты Falcon Heavy, приравняли к космическому кораблю. Автомобиль уже внесен NASA в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения.

Напоминам, что компания Илона Маска SpaceX 6 февраля впервые совершила запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Грузом послужила та самая "Тесла" цвета "полуночная вишня".

По задумке инженеров электрокар должен быть отправиться на орбиту между Землей и Марсом, но из-за технических сложностей он был направлен к поясу астероидов, находящемуся между Марсом и Юпитером.