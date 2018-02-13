Ещё
Новая технология для дронов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая технология для дронов 

Naked-Science.ru 13 февраля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Автономно управляемые летательные аппараты сейчас используются повсеместно: они доставляют заказы из интернет-магазинов, помогают возводить новые строительные объекты и даже участвуют в поисково-спасательных операциях. Однако все чаще происходят столкновения дронов с различными препятствиями, и чтобы их избежать, приходится либо ограничивать скорость беспилотников, либо уменьшать вес перевозимого груза.
Ключевая особенность новой технологии заключается в том, что дрону достаточно знать, где обычно располагается тот или иной объект, и понимать, в какой момент могут возникнуть неожиданности. То есть алгоритму теперь не нужно собирать огромное количество данных об окружающей среде, а это заметно повышает скорость работы всей системы.
Подход, который основан на «определении неопределенностей», по словам автора разработки, студента Питера Флоренса, гораздо лучше помогает беспилотнику избегать препятствия, когда он находится в среде, где есть люди, машины, здания. Ученые сравнивают технологию с кассетой, на которой записаны все когда-либо виденные человеком изображения: «Каждый раз пролетая над какой-то территорией, дрон как бы восстанавливает в памяти всю известную информацию и, соответственно, не натыкается на препятствия», — говорит Флоренс.
Naked-Science.ru: последние новости
Наклейка на зуб измерит содержание в пище сахара, соли и спирта Почему в будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос Космический зонд обнаружил жизнь на Земле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение