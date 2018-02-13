Новая технология для дронов

Автономно управляемые летательные аппараты сейчас используются повсеместно: они доставляют заказы из интернет-магазинов, помогают возводить новые строительные объекты и даже участвуют в поисково-спасательных операциях. Однако все чаще происходят столкновения дронов с различными препятствиями, и чтобы их избежать, приходится либо ограничивать скорость беспилотников, либо уменьшать вес перевозимого груза.

Ключевая особенность новой технологии заключается в том, что дрону достаточно знать, где обычно располагается тот или иной объект, и понимать, в какой момент могут возникнуть неожиданности. То есть алгоритму теперь не нужно собирать огромное количество данных об окружающей среде, а это заметно повышает скорость работы всей системы.

Подход, который основан на «определении неопределенностей», по словам автора разработки, студента Питера Флоренса, гораздо лучше помогает беспилотнику избегать препятствия, когда он находится в среде, где есть люди, машины, здания. Ученые сравнивают технологию с кассетой, на которой записаны все когда-либо виденные человеком изображения: «Каждый раз пролетая над какой-то территорией, дрон как бы восстанавливает в памяти всю известную информацию и, соответственно, не натыкается на препятствия», — говорит Флоренс.