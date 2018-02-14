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Охладитесь: Coca-Cola выпустила бутылку изо льда
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Охладитесь: Coca-Cola выпустила бутылку изо льда 

Рамблер 14 февраля 2018
У Coca-Cola появилась экологически чистая бутылка, выполненная полностью изо льда. Большой плюс, по словам дизайнеров, которые занимались разработкой необычной тары, в том, что после ее использования не остается мусора: она полностью тает после того, как напиток заканчивается.
Чтобы у любителей напитка не мерзли руки, соприкасаясь с холодной поверхностью удивительной бутылки, дизайнеры придумали хитрый ход: по ее центру пустили каучуковую ленту красного цвета.
Кстати, способ создания такой оригинальной "упаковки" для напитка весьма прост: специальные силиконовые формы заполняют водой, замораживают, а затем в них заливают газированный напиток. Разумеется, на каждой бутылке размещают логотип и оборачивают ее красной лентой.
Разработчики ледяной тары уверены, что она приобретет мировую популярность. Пока же холодные бутылки можно приобрести только в Колумбии, где их удобство уже смогли оценить сотни любителей известного напитка. Говорят, что на пляжах Колумбии продают в среднем по 265 ледяных бутылок Coca-Cola в час.
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