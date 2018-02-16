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Космический интернет Илона Маска: чем это грозит миру
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Космический интернет Илона Маска: чем это грозит миру 

Trendymen 16 февраля 2018
Фото: Trendymen
17 февраля компания SpaceX планирует вывести на орбиту два первых спутника, которые должны стать основой еще одной амбициозной задумки Илона Маска — интернета для всех и каждого на планете. Спутники Microsat 2a и 2b это всего лишь начало: всего на орбиту планируется «закинуть» 4425 аппаратов.
Таким образом, к 2027 году SpaceX накроют сетью абсолютно всю Землю. Вся система, Starlink, будет расположена на околоземной орбите, то есть на высоте в 1110-1350 километров. Стандартные геостационарные спутники обычно размещают намного выше. Таким образом Маск обещает снизить задержку передачи сигнала до 25 миллисекунд — сравните это с 600 миллисекундами обычных спутниковых провайдеров.
Кроме того, Starlink не будет требовать почти никакой инфраструктуры. Спутники настроены так, чтобы передавать сигнал прямо на терминал в домах пользователей. Илон Маск обещает скорость в 1 Гбит/с даже тем, кто живет на максимальной удаленности от городов.
Насколько это все реально? Более чем. В прошлом месяце SpaceX опубликовал закрытый доклад, согласного которому именно спутники будут приоритетным направлением развития компании. Само собой, Маск заработает на Starlink миллиарды долларов, но и обещание свое, скорее всего, выполнит.
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