Гигантский телескоп станет самым большим в истории

Гигантский Магелланов телескоп (GMT) станет своеобразным глазом земных астрономов в далеких Галактиках. Его уже сейчас строят в специально возведенной обсерватории Лас-Кампанас, хотя работать он начнет только к 2021 году.

GMT использует сегментированное зеркало, разбитое на семь монолитных линз. Шесть располагаются по кругу, каждое из них весит 20 тонн и имеет диаметр в 8,4 метра. В центре стоит самый большой сегмент — его диаметр 24,5 метров.

Гигантский Магелланов телескоп будет почти в 10 раз эффективнее знаменитого космического телескопа Хаббл. Зеркала для GMT разрабатывали в специально созданной Лаборатории зеркал при обсерватории Стюарда (Steward Observatory Mirror Lab -SOML). На изготовление каждого сегмента уходят годы работы.

Астрономы долго и придирчиво выбирали место установки телескопа. Пустыня Атакама, где и расположена гора Лас-Кампанас локация просто идеальная: на высоте в две с половиной тысячи метров, без осадков и без светового загрязнения ничего не сможет помешать ученым вести наблюдение за звездами.

Вполне вероятно, что GMT поможет нам ответить на главный вопрос человечества — одиноки ли мы в необъятной Вселенной. Невероятно высокое разрешение даст астрономам возможность понять, как возникали самые первые галактики и что такое на самом деле черная материя.