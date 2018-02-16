4 мегапроекта, которые могут спасти человечество

Человечество вынуждено сталкиваться со все большими и большими проблемами, некоторые из которых требуют довольно срочных и очень, очень сложных решений.

К примеру, что делать с глобальным потеплением, которое уже сейчас оказывает существенное влияние на нашу планету?

Как разобраться с возможным перенаселением Земли, что делать, если предсказания сторонников теорий заговора сбудутся и на нас просто возьмет и упадет огромный астероид?

Не удивляйтесь, но ученые имеют ответы на большинство подобных вопросов. Вот несколько крайне амбициозных мегапроектов, которые в свое время могут спасти весь мир. Убийца астероидов

Мы живем в пугающе огромной Вселенной и ничего не может помешать астероиду из ее глубин в какой-то момент просто уничтожить человечество. Примерно это уже и произошло с динозаврами и потому ученые постоянно пытаются придумать, что же делать с этой угрозой. Одно из наиболее перспективных решений предусматривает разработку специального космического корабля, убийцы астероидов. Он сможет перехватывать опасных пришельцев еще на подлете к планете и сбивать их с курса. Немного менее эффектно, чем было показано в «Армагедонне», зато гораздо более эффективно. Лунное хранилище Судного Дня

В 2015 году на Свальбарде был создан Глобальный семенной банк. Здесь, под крайне надежной защитой, хранится большинство самых важных для человечества семян. Но будет ли этого достаточно при катастрофе? Определенно, нет. Бернард Фоин, ведущий научный сотрудник миссии ESA SMART-1, руководит проектом по переправке генной информации людей и животных на Луну: по его задумке, даже если погибнет Земля, уцелевшим достанет времени, чтобы восстановить культуру на другой планете. На данный момент зонд-хранилище разрабатывается Фоином совместно с учеными НАСА. Контроль над Солнцем

В 1992 году Россия реализовала очень амбициозный проект «Знамя 2» — некое космическое зеркало, предназначенное для отражения солнечных лучей в определенные места планеты. Идея солнечных отражателей после этого пережила настоящий ренессанс: сейчас многие европейские страны работают над суборбитальными легкими спутниками, которые будут оснащены солнечными парусами. Реализация этих проектов может раз и навсегда решить проблему недостатка энергии, поскольку обычные солнечные панели станут очень эффективным источником. Мировой дом

По данным Организации Объединенных Наций, к 2100 году на Земле буде жить более 11 миллиардов человек. Никто пока не понимает, сможет ли планета прокормить такое количество народа, но решением этого вопроса ученые пытаются заниматься. Одним из наиболее амбициозных проектов является создание вертикального супер-города — такие башни планируется (конечно же, в необозримом будущем) строить на пустынями и полюсами. Каждая такая башня сможет вместить 500 000 миллионов человек… В голове такое число просто не укладывается.