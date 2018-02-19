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Документы, которые ученые до сих пор не понимают
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Документы, которые ученые до сих пор не понимают 

Don't Panic 19 февраля 2018
Фото: DNPMAG
Человек документировал свою историю на протяжении многих веков. Шифр долгое время оставался единственным способом защитить важную рукопись от глаз врага, и средневековые писцы доходили в своем мастерстве до невиданных высот. Кроме того, были распространены и совершенно невероятные книги, как, к примеру, таинственная рукопись Войнича, написанная на непонятном, но существующем языке. Перед вами — несколько загадочных документов, тайну которых ученые не могут открыть до сих пор.

Скрытый смысл старейшей Библии Англии

Перевод Библии на английский язык был когда-то опаснейшим занятием. При Генрихе VIII, постаравшемся подогнать религиозное писание под свои цели, протестанты с не утвержденным текстом Библии могли с легкостью заработать смертный приговор. В 1535 году официальная книга за подписью самого короля увидела свет. На сегодняшний день той Библии осталось всего семь экземпляров, и недавно ученые обнаружили скрытый текст на страницах одной из них. Пока расшифрована лишь малая толика информации: судя по ней, Реформация в Англии шла совсем не так, как считают историки.

Черная книга из Камартена

Черная книга из Камартена считается одной из самых первых книг, написанных на валлийском языке. Ее обнаружили в соборе Святого Давида. Рукопись датирована 1250 годом и содержит множество жизнеописаний национальных героев — внешне. Пытливый исследователь Джора Пейсах обнаружил на страницах книги скрытые послания, расшифровать которые ученые не могут до сих пор.

Музыкальный код Платона

Великий труд «Государство» Платона — руководство по этике и морали политической деятельности. Освоить его способен не каждый. А недавно доктор Джей Кеннеди из Университета Манчестера обнаружил, что Платон еще и зашифровал в рукописи музыкальное произведение. Нотная грамота позволила открыть еще одну сторону гения великого грека: ученые считают, что Платон пытался показать природное происхождение нашего вида и отрицал существование какого-либо сверхсущества — весьма опасная в то время идея.
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