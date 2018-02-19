ТТ: главный пистолет лихих 90-х

Практически до середины 1920-х годов Красная Армия могла похвастать весьма разнообразной коллекцией вооружения. В качестве личного оружия бойцы носили и древние наганы 1885 года и заграничные машинки. На Западе же практически во всех армиях признали несомненное преимущество самозарядного пистолета над револьвером — собственно, револьверы носили только вечные ретрограды-англичане. Советский Союз принялся за разработку собственного пистолета довольно поздно. Зато результатом полета конструкторской мысли стал легендарный автоматический пистолет Тульский-Токарев, верой и правдой служивший отечеству добрых полсотни лет.

Конкурс

Осенью 1930 года состоялся последний этап конкурса на создание самозарядного пистолета. Основными участниками были разработки Ф. В. Токарева, С. А. Коровина и С. А. Прилуцкого, которым приходилось соревноваться еще и с зарубежными противниками: командование РККА рассматривало возможность оснастить комсостав уже состоявшимися западными пистолетами. Первые же полигонные испытания выявили явного лидера. Тактико-технические характеристики ТТ значительно превосходили знаменитые «Вальтер РР», «Парабеллум Р-08», «Браунинг М1922» и «Кольт М1911».

Рождение легенды

Разработка Федора Токарева очень понравилась начальнику вооружений РККА, Иерониму Уборевичу, написавшему восторженный доклад по итогам войсковых испытаний. Уборевич ходатайствовал о начале серийного производства автоматического пистолета ТТ — на следующий же день после доклада, 13 февраля 1931 года было подписано решение о производстве тысячи пистолетов для последующей передачи в войска.

7,62-мм автоматический пистолет системы Токарева оказался лучшим из отечественных образцов, не уступающим по надежности действия и удобству обращения заграничным пистолетам —Начальник вооружений РККА Иероним Уборевич

Элегантная простота

Одним из главных достоинств ТТ можно считать продуманную простоту конструкции. Пистолет подходил для массового производства в силу невысокой себестоимости и был очень нетребователен в обслуживании. Федор Токарев прекрасно понимал, как важны оба этих фактора для армейского пистолета — оружием в кратчайшие сроки мог овладеть даже неопытный боец.

Основные характеристики Калибр 7,62 мм

Патрон 7,62х25 мм

Масса без патронов 0,845 кг

Масса с патронами 0,940 кг

Длина 195 мм

Длина ствола 116 мм

Боевая скорострельность, 8 выстрелов 10-15 секунд

Начальная скорость пули 420 м/с

Скорострельность 30 в/м

Емкость магазина 8 патронов

Прицельная дальность 50 м

Несомненные достоинства

ТТ был разработан под очень мощный, нетипичный для пистолетов патрон, способный обеспечить высокую проникающую способность и дульную энергию в 500 Дж. Легкий и короткий спуск значительно повышает точность стрельбы: опытные мастера поражали мишени и на 50 метрах. Кроме того, пистолет довольно компактный и плоский — удобные показатели для оружия скрытого ношения.

Серьезные недостатки

Естественно, были у пистолета и свои недостатки, причем довольно значительные. Магазин фиксировался не очень надежно — стрелок мог оказаться без патронов в самый ответственный момент. Количество самострелов же было таким большим, что солдатам пришлось Уставом запретить носить пистолет с патроном в патроннике. Как следствие, увеличивалось время приведения оружия в боевую готовность при встрече с противником. Некоторое недоумение вызывает и рукоять: небольшой угол наклона и специфичная форма делали пистолет довольно неудобным.

Неприятная особенность

Конструкция пистолета имела и еще одну неприятную особенность, о которой стоит упомянуть отдельно. Тульский-Токарев был лишен отдельного предохранителя. Его функции должен выполнять глубокий вырез на курке, который запирает затвор и курок с шепталом и разобщителем. Боевые действия показали, что подобное решение хорошо выглядело на чертежах: реальная конструкция держалась слабо и почти не обеспечивала безопасность стрелка.

Пуля молодец

Но все вышеописанные недостатки с лихвой перекрывает главный козырь конструкции Федора Токарева. Остроконечная пуля калибра 7,62-мм, выпущенная из ТТ, способна пробить армейскую каску и легкий бронежилет. От пули «7,62 П», с сердечником из свинца, противника не спасет бронежилет I класса защиты, а изделие «Пст» со стальным сердечником проходит сквозь бронежилеты II класса как нож сквозь масло.

Путь воина

Автоматический пистолет Тульский-Токарев поступил в массовое производство в 1933 году и 27 лет оставался табельным оружием Вооруженных сил Советского Союза. Правоохранительные органы эксплуатировали ТТ до начала 1971 года, жители злых спальных районов используют его до сих пор. В Советском Союзе только до 1952 года изготовили 1 миллион 740 тысяч пистолетов этой модели: только представьте, какое количество автоматического оружия утекло с армейских складов на улицы в 90-е годы.

Современная жизнь

До России легендарный ТТ официально не дошел. На практике же неразбериха 90-х годов привела к массовым нелегальным распродажам с армейских складов, что превратило пистолет в самый настоящий символ эпохи. В некоторых странах ТТ (с незначительными модификациями) выпускают до сих пор — к примеру, китайский «Тип 51» и корейский «Тип 68», венгерский Tokagyrt 58 и Югославский М-57.