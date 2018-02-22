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Изобретен управляемый взглядом дрон
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Изобретен управляемый взглядом дрон 

Ридус 22 февраля 2018
Фото: Газета Кемерова
Инженеры южнокорейской корпорации Samsung разработали и запатентовали беспилотный дрон, которым можно управлять взглядом и движением рук. Кроме того, это устройство будет оснащено функцией распознавания голоса.
На дроне установлен большой экран, способный воспринимать команды по движению глаз, головы и рук оператора. Снабженный четырьмя пропеллерами беспилотник способен поворачиваться, наклоняться и принимать практически вертикальное положение, перемещаясь вслед за взглядом оператора, который сможет регулировать скорость и направление полета.
Таким образом, это устройство представляет собой нечто вроде летающего телевизора, подчиняющегося воле управляющего им человека.
Дрон, оснащенный гироскопом, датчиком движения, акселерометром, GPS, Wi-Fi, видеокамерой и системой наблюдения, также сможет распознавать и избегать препятствия, возникающие на его пути, сообщает The Verge.
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