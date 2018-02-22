Изобретен управляемый взглядом дрон

Инженеры южнокорейской корпорации Samsung разработали и запатентовали беспилотный дрон, которым можно управлять взглядом и движением рук. Кроме того, это устройство будет оснащено функцией распознавания голоса.

На дроне установлен большой экран, способный воспринимать команды по движению глаз, головы и рук оператора. Снабженный четырьмя пропеллерами беспилотник способен поворачиваться, наклоняться и принимать практически вертикальное положение, перемещаясь вслед за взглядом оператора, который сможет регулировать скорость и направление полета.

Таким образом, это устройство представляет собой нечто вроде летающего телевизора, подчиняющегося воле управляющего им человека.

Дрон, оснащенный гироскопом, датчиком движения, акселерометром, GPS, Wi-Fi, видеокамерой и системой наблюдения, также сможет распознавать и избегать препятствия, возникающие на его пути, сообщает The Verge.