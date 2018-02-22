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В Англии с птицами борются при помощи шипов
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В Англии с птицами борются при помощи шипов 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: соцсети
В сети появились фотографии странных деревьев с развешанными на ветвях шипами. Оказалось, что таким образом администрация города Бристоля решила помочь владельцем автомобилей избавиться от "посягательства" птиц на чистоту их транспортных средств.
Как рассказывает один из жителей близлежащих домов, ранее для того, чтобы отпугивать птиц, на ветвях размещали фигуры хищников, но отважных пернатых это не останавливало.
Местные власти решили искоренить проблему радикальным способом и усыпали некоторые деревья шипами, которые просто не позволят птицам уютно разместиться и справлять свои естественные потребности на крыши и стека припаркованных машин.
Однако не все согласны с таким методом, считая подобный способ защиты имущества негуманным. Многие высказали мнение, что птицы могут пораниться или погибнуть, даже пролетая мимо "ошипованных" деревьев. Защитники животных собираются выступить с обращением в администрацию города, чтобы обсудить этот вопрос.
Заметим, что местные власти действовали в рамках закона, т.к. все деревья, на которых разместили шипы, находятся на частной территории. Однако некоторые жители близлежащих домов крайне удивлены таким решением, ведь рядом находится огромное количество деревьев, на которые птицы могут беспрепятственно садиться. Чем обусловлен выбор конкретных деревьев, — загадка.
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