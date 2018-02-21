Ещё
Особняк звезды Голливуда выставили на продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Особняк Кэри Гранта выставили на продажу 

dom.lenta.ru 21 февраля 2018
Фото: dom.lenta.ru
На продажу выставлен дом в Санта-Монике, ранее принадлежавший звезде Голливуда, известному ролями в фильмах Альфреда Хичкока, актеру Кэри Гранту. Недвижимость площадью более 500 квадратных метров оценивается продавцами в 12 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
Особняк жилой площадью более 500 квадратных метров выдержан в нормандском стиле. В доме шесть спален, есть винный погреб и солярий. На втором этаже располагаются спальня и две ванных комнаты с видом на океан. Во дворе дома несколько патио, бассейн с подогревом, смотровая площадка, зона для тенниса и барбекю.
Дом был построен в 1929 году для звезды немого кино Нормы Толмадж, в 1930-м он приобретен в совместное владение Кэри Грантом, который прославился ролями в фильмах Альфреда Хичкока, и актером вестернов Рэндольфом Скоттом.
Как отмечает издание, в течение некоторого времени в доме проживала также актриса Шарон Тейт — жена режиссера Полански и жертва нашумевшего убийства бандой маньяка Чарльза Мэнсона.
dom.lenta.ru: последние новости
Завораживающе черные дома со всего мира Стены зла «Это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение