Особняк звезды Голливуда выставили на продажу

Особняк Кэри Гранта выставили на продажу

На продажу выставлен дом в Санта-Монике, ранее принадлежавший звезде Голливуда, известному ролями в фильмах Альфреда Хичкока, актеру Кэри Гранту . Недвижимость площадью более 500 квадратных метров оценивается продавцами в 12 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк жилой площадью более 500 квадратных метров выдержан в нормандском стиле. В доме шесть спален, есть винный погреб и солярий. На втором этаже располагаются спальня и две ванных комнаты с видом на океан. Во дворе дома несколько патио, бассейн с подогревом, смотровая площадка, зона для тенниса и барбекю.

Дом был построен в 1929 году для звезды немого кино Нормы Толмадж, в 1930-м он приобретен в совместное владение Кэри Грантом, который прославился ролями в фильмах Альфреда Хичкока, и актером вестернов Рэндольфом Скоттом.