Видео сборки рассчитанных на 100 веков часов

Основатель Amazon Джефф Безос опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео сборки гигантских механических часов. Ожидается, что часы высотой около 153 метров будут работать без вмешательства человека 10 тысяч лет. Предприниматель инвестировал в проект 42 миллионов долларов из личных средств. Конструкция, спроектированная изобретателем Дэнни Хиллисом и основанной им американской некоммерческой организацией The Long Now Foundation, размещена в шахте в горе в Западном Техасе. Дэнни Хиллис разработал несколько прототипов модели меньшего размера.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

Энергию для работы «вечный механизм» часов будет получать за счет смены дневных и ночных температурных циклов. Джефф Безос назвал проект «символом долговременного мышления».