Лазерная система может удаленно зарядить телефон через всю комнату

Команда ученых из Вашингтонского университета представила технологию удаленной зарядки гаджетов с помощью лазера. В ходе эксперимента они установили батарею в задней части смартфона и направили на нее узкий лазерный луч в ближней инфракрасной части спектра с расстояния 4.3 м, который генерировал мощность 2 Вт на площади 100 кв.см. В результате мобильный телефон зарядился также быстро, как от обычного USB-кабеля. Лазерный излучатель в автоматическом режиме определяет готовность гаджета к зарядке, Чтобы люди случайно не пострадали, оказавшись в зоне облучения, одновременно включаются четыре маломощных защитных луча, которые создают невидимый защитный экран. В результате лазерные лучи «отскакивают» от него обратно к источнику излучения. Если в какой-то момент сигнал прерывается, система мгновенно отключает излучатель.

Для рассеивания избыточного тепла, создаваемого зарядным лучом, исследователи использовали полосы алюминия в качестве теплоотвода вокруг излучателя. При этом не все тепло бесследно теряется. Часть энергии собирает термоэлектрический генератор и возвращает ее в аккумулятор телефона.

По словам ученых, такие зарядные системы в будущем смогут заряжать мобильные устройства с расстояния 12 метров на площади 100 кв. сантиметров.