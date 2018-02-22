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Лазерная система может удаленно зарядить телефон через всю комнату
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Лазерная система может удаленно зарядить телефон через всю комнату 

TechCult 22 февраля 2018
Фото: TechCult
Команда ученых из Вашингтонского университета представила технологию удаленной зарядки гаджетов с помощью лазера. В ходе эксперимента они установили батарею в задней части смартфона и направили на нее узкий лазерный луч в ближней инфракрасной части спектра с расстояния 4.3 м, который генерировал мощность 2 Вт на площади 100 кв.см. В результате мобильный телефон зарядился также быстро, как от обычного USB-кабеля. Лазерный излучатель в автоматическом режиме определяет готовность гаджета к зарядке, Чтобы люди случайно не пострадали, оказавшись в зоне облучения, одновременно включаются четыре маломощных защитных луча, которые создают невидимый защитный экран. В результате лазерные лучи «отскакивают» от него обратно к источнику излучения. Если в какой-то момент сигнал прерывается, система мгновенно отключает излучатель.
Для рассеивания избыточного тепла, создаваемого зарядным лучом, исследователи использовали полосы алюминия в качестве теплоотвода вокруг излучателя. При этом не все тепло бесследно теряется. Часть энергии собирает термоэлектрический генератор и возвращает ее в аккумулятор телефона.
По словам ученых, такие зарядные системы в будущем смогут заряжать мобильные устройства с расстояния 12 метров на площади 100 кв. сантиметров.
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