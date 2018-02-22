Инженеры разработали ползающего робота со «змеиной» кожей

Сегодня существует множество разновидностей роботов, но большинство из них передвигаются за счет колес. В то же время инженеры по всему миру активно разрабатывают роботов, имеющих в основе совершенно другую конструкцию. Речь идет о машинах, которые повторяют движения гусениц, змей или червей: периодически сокращаясь, робот толкает переднюю часть вперед и подтягивает заднюю, за счет чего и осуществляется движение.

Уникальную разработку, идея которой была подсказана самой природой, представила группа инженеров под руководством Кати Бертольди из Гарвардского университета , сообщается в журнале Science Robotics.

Строение поверхности робота / ©Science Robotics

Простую конструкцию в виде эластичной трубки с кевларовым каркасом, в которой используется один небольшой воздушный насос, обернули в пленку с узором, напоминающим чешуйки змеиной кожи. Искусственная «кожа» робота покрыта вырезами, выполненными по японской технике киригами. Во время надувания вырезы выступают над поверхностью, обеспечивая отличное сцепление. Таким образом, робот может самостоятельно взбираться по наклонной поверхности, не скатываясь назад.

Движение разных частей робота при уменьшении объема/ ©Science Robotics

В поисках наилучшего решения разработчики протестировали несколько типов вырезов на «коже»: треугольные, полукруглые и трапециевидные. Выбор был сделан в пользу трапециевидной формы, потому что она показала наибольшую длину шага.

Тестирование нескольких прототипов робота представлено на видео:

Ранее Naked Science сообщало, что японские ученые разработали робота, способного передвигаться двумя способами: он может и катиться, и ходить.